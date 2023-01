Über 90 Regelverstöße: Das blüht den Dschungelcampern jetzt!

Den Dschungelcamp-Kandidaten geht es an den Kragen! Die diesjährigen Bewohner des Dschungelcamps haben sich so langsam in Australien an ihre neue Umgebung gewöhnt. Die Stars konnten sich in den Prüfungen bereits so einige Sterne erspielen und erzählten sich die ein oder andere private Geschichte. Doch im Camp verhielten sich die Promis nicht immer ganz regelkonform. Jetzt blühte ihnen eine saftige Strafe!

"Stars, in den letzten Tagen habt ihr über 90 Mal gegen diverse Camp-Regeln verstoßen", las Cecilia Asoro den Teilnehmern die Nachricht vor. Luigi Birofio ahnte direkt Böses. "Ihr nehmt mir nicht meine Kippen. Die können nicht meinen Tag heute zerstören!", war der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat verzweifelt. Doch er konnte aufatmen. Als Strafe muss jeder Kandidat einen Luxusgegenstand abgeben.

Die Camper gaben zum Beispiel eine Schlafmaske und Haarwachs ab. Besonders hart traf es jedoch Papis Loveday (46). Das Model musste sich zwischen seinem Kissen und einem Foto seiner Mutter entscheiden. "Ok, ich gebe Mama", meinte der 46-Jährige traurig.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

RTL Markus Mörl mit den anderen Kandidaten im Dschungel

Dschungelcamp, RTL Papis Loveday im Dschungelcamp

