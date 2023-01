Wird Gigi Dschungelkönig? Promi-Freunde sind sich uneinig

Hat Gigi Birofio das Zeug zum Sieg? Der Reality-TV-Star stellt sich im Dschungelcamp gerade Tag für Tag neuen Herausforderungen. Die Promiflash-Leser sehen ihn schon auf dem Thron – sein Kumpel Jonathan Steinig (27) ist da hingegen noch etwas skeptisch: "Ich glaube, Gigi kommt sehr weit. Ich glaube aber nicht, dass er das gewinnt, weil ich glaube, dass er für die breite Masse ein bisschen zu crazy ist." Auch Roma Lina, Gigis einstiger Ex on the Beach-Flirt äußerte sich gegenüber Promiflash bei "Mates Date – Doing the Lit Social Media Shit" zu seinen Gewinnchancen...

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

