Die Kardashians sind nicht begeistert von Kanyes neuer Ehe

Ist diese Ehe echt? Vergangene Woche sorgte Kanye West (45) für ziemlich Schlagzeilen: Er soll wieder geheiratet haben! Mit Bianca Censori soll der Rapper eine Art Hochzeitszeremonie abgehalten haben – eine offizielle Heiratsurkunde gibt es allerdings bislang noch nicht. Seine Ex Kim Kardashian (42) zeigte sich bis jetzt davon unbeeindruckt. Doch was hält der Rest des Kardashian-Clans von Kanyes Hochzeit?

"Die Familie sieht das noch nicht als Ehe an", stellte ein Insider gegenüber Page Six klar. Offenbar wissen die Familienmitglieder rund um Kris Jenner (67) und Kourtney Kardashian (43) noch nicht, was genau es damit auf sich hat: "Sie sind sich nicht sicher, ob es ein PR-Gag ist. Sie warten ab, ob er die Papiere beantragt. Sie sind nervös, denn wenn es echt wäre, würde sie am Leben der Kinder teilhaben." Denn so oder so sei das Co-Parenting mit Kanye schon sehr schwierig.

Bislang gab der "Jesus Walks"-Interpret noch keine offizielle Mitteilung über die Hochzeit ab. Nur Biancas Schwester äußerte sich bereits: "Es ist eine sehr aufregende Nachricht für meine Schwester und die Familie. Aber wir haben uns entschieden, vorerst etwas Privatsphäre einzuhalten", erklärte sie im Interview mit Herald Sun.

ActionPress Bianca Censori, Designerin

ActionPress/SIPA PRESS Kanye West und Kim Kardashian im November 2019

Getty Images Kanye West in Miami

