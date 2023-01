Kevin Yanik und Katharina Wagener planen ihr Liebes-Comeback

Kevin Yanik und Katharina Wagener (27) wollen wieder ein Paar sein! Der Rettungssanitäter lernte die Blondine bei Are You The One? kennen. Die beiden verliebten sich und bekamen im August letzten Jahres ihr erstes gemeinsames Kind. Doch vor wenigen Monaten gaben sie ihre Trennung bekannt. Für sie gäbe es als Liebespaar keine Zukunft. Doch von diesem Gedanken haben sich die beiden offenbar verabschiedet: Kevin und Kathi wollen wieder eine Beziehung führen!

Im Interview mit RTL sprachen Kevin und Kathi offen darüber, wie sehr Kathis Magersucht ihre Beziehung beeinflusste. Die 27-Jährige leidet seit ihrem 18. Lebensjahr unter einer Essstörung. Die Krankheit habe ihren Alltag als Familie völlig bestimmt, gaben die beiden zu. "Ich habe mich selbst komplett verloren", erklärte Kevin. Doch die beiden sind sich sicher, dass sie, sobald es Kathi wieder besser geht, als Paar wieder zueinanderfindet. Sie wollen sogar heiraten, verrieten die Eltern.

Erst Anfang Januar veröffentlichte Kevin auf TikTok einen Clip, in dem Aufnahmen von der gemeinsamen Zeit mit Kathi zeigen. "Die wahre Geschichte von Kathi und Kevin. Es wird Zeit, dass ich offen spreche", kündigte der Reality-TV-Kandidat an.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener vor einigen Jahren

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

