Emotionaler Clip: Hängt Kevin Yanik noch an seiner Ex Kathi?

Ist Kevin Yanik noch nicht über Katharina Wagener (27) hinweg? Der einstige Are You The One?-Teilnehmer und seine Show-Partnerin hatten im Oktober ihre Trennung bekannt gegeben. Danach teilten sie im Netz immer wieder gegeneinander aus – inzwischen haben sie sich jedoch wieder vertragen. Für ihren gemeinsamen Sohn Lio wollen sie weiterhin an einem Strang ziehen und haben sogar Weihnachten zusammen verbracht. Nun teilte Kevin ein emotionales Video, in dem er auf ihre gemeinsame Zeit zurückblickt. Trauert er Kathi etwa hinterher?

Auf TikTok veröffentlichte der Rettungssanitäter mehrere Clips, die offenbar während seiner Beziehung mit der Influencerin entstanden sind. Dazu gehören etwa Aufnahmen vom Heiratsantrag oder der Geburt ihres Sohnes, die er mit trauriger, emotionaler Musik hinterlegte. Eine Sequenz versah er mit kryptischen Worten: "Die wahre Geschichte von Kathi und Kevin. Es wird Zeit, dass ich offen spreche." Außerdem kündigte er einen zweiten Teil des Videos an. Was genau Kevin mit dem ersten Teil sagen möchte, bleibt erst mal ungewiss.

Ende November hatte der Fitness-Fan verraten, dass er immer noch sehr unter der Trennung leide: "Ich versuche, mich abzulenken, aber abends holt mich alles ein." Deshalb sei er auch noch nicht bereit für eine neue Beziehung. "Ich brauche Zeit für mich allein", machte er in seiner Instagram-Story deutlich.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit Kevin Yanik und ihrem gemeinsamen Sohn Lio

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn Leonardo im Juni 2022 in Soest

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Stars

