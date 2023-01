Marc Terenzi klärt auf: Wollte er wirklich Gina-Lisa zurück?

Marc Terenzi (44) bring Licht ins Dunkel. Vor wenigen Tagen plauderte Gina-Lisa Lohfink (36) aus, dass der Sänger, mit dem sie 2009 liiert war, versucht habe, sie zurückzugewinnen. Doch warum hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin das erzählt? Wollte sie damit etwa andeuten, dass Marcs derzeitige Freundin Verena Kerth (41) nur seine zweite Wahl sei? Jetzt äußerte sich der Musiker gegenüber RTL selbst dazu. Marc erklärte, dass es schon "100 Jahre her" sei, dass er seiner Ex Avancen gemacht habe. Inzwischen liebe er sie nur noch wie eine Schwester.

