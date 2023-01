"Ganz vernarrt": Joey Lawrences Tochter ist auf der Welt!

Joey Lawrence (46) und Samantha Cope dürfen endlich ihre Tochter in den Armen halten! Wenige Monate nach ihrer Verlobung gaben sich die beiden Turteltauben im Mai vergangenen Jahres das Jawort. Mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft schien das junge Eheglück perfekt zu sein. Seitdem teilten der "Melissa & Joey"-Darsteller und seine Liebste hin und wieder niedliche Babybauch-Pics im Netz. Nun war es endlich so weit: Joey und Samantha durften ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen!

Auf ihren Instagram-Accounts teilten die glücklichen Eltern die News mit ihren Fans: "Mama, Papa und deine großen Schwestern sind ganz vernarrt in dich, du süßes Mädchen!", hieß es unter einer niedlichen Bilderreihe mit ihrem Nachwuchs. Zudem bedankten sie sich bei ihrer "erstaunlichen Hebamme" und freuten sich über die Unterstützung ihrer Community: "Bleibt dran für Baby-Spam!" Aber auch den Namen der Kleinen verrieten sie: Dylan Rose Lawrence!

In den Kommentaren freuten sich ihre Follower für das Paar: "Ich bin so stolz auf dich und Samantha! Herzlichen Glückwunsch an euch beide, ich liebe den Namen!", "Herzlichen Glückwunsch an euch alle! Dylan ist wunderschön! Genießt diese Momente und die Zeit mit eurem Baby!" oder "Sie ist so süß, schön und perfekt!", schrieben einige User.

