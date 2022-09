Joey Lawrence und seine Frau erwarten ihren ersten Nachwuchs

Joey Lawrence (46) und seine Frau Samantha Cope haben Grund zur Freude! Der Schauspieler und seine Liebste gaben sich im Mai das Jawort. Vergangenes Jahr ging der "Melissa & Joey"-Darsteller vor der Blondine auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Die Hochzeit fand unter freiem Himmel in Kalifornien statt – gefeiert wurde nur im engsten Kreis. Jetzt scheint das Eheglück perfekt zu sein – denn Samantha ist schwanger!

Joey verkündete die überraschenden Neuigkeiten auf seinem Instagram-Profil. "Die Segnungen hören nicht auf. Ich bin stolz auf dich, Baby!", schrieb der TV-Star zu dem niedlichen Schnappschuss. Auf dem Foto ist Samanthas Kugel kaum zu übersehen – zärtlich fasst er seiner Gattin an den Babybauch. "Baby Lawrence ist auf dem Weg!", fügte der 46-Jährige stolz hinzu.

Bereits kurz nach der Hochzeitsfeier schwärmte Joey im People-Interview von der romantischen Trauung. "Es fühlt sich alles so richtig an. Das Leben kann manchmal sehr herausfordernd sein, aber wenn dir Gott die richtige Person an deine Seite schickt, ist es das wert", erzählte der Hottie.

