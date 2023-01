Stardesigner Kilian Kerner hört seine biologische Uhr ticken

Er will nicht mehr allzu lange warten! In der Modewelt zählt der Wahl-Berliner Kilian Kerner mit seinen Entwürfen schon lange zu den erfolgreichsten Designern der Hauptstadt. Im vergangenen Jahr hatte der gebürtige Kölner Einblicke in sein Privatleben gegeben und vom Liebesglück mit seinem Partner berichtet. Dabei hatte er auch geäußert, dass Familienplanung und Kinderwunsch definitiv Themen für ihn seien. Erneut darauf angesprochen, teilte Kilian vor ein paar Tagen mit: Ich möchte noch vor 50 Vater werden!

Für den 43-Jährigen könnte es beruflich wie privat nicht besser laufen. Nach eineinhalb Jahren sei aus der Verliebtheit zwischen ihm und seinem Freund Liebe geworden, erzählte er B.Z.. Eine Hochzeit und Kinder seien aber noch nicht geplant. "Dafür arbeite ich einfach zu viel", gestand der Designer. Trotzdem verspüre auch er als Mann einen gewissen Druck. "Ich werde jetzt aber auch schon 44 und möchte kein Vater werden, der mit über 50 ein Kind bekommt. Deswegen tickt auch meine biologische Uhr!", schilderte er im Interview.

Viel Zeit neben seiner Arbeit scheint Kilian wirklich nicht zu bleiben. Am Dienstag führte er mit seinen Designer-Kollegen Danny Reinke, Marcel Ostertag und Rebekka Ruétz zusammen im Rahmen der Berlin Fashion Week seine neue Kollektion vor. Im Februar wird er außerdem auch dieses Jahr wieder als Gastjuror der 18. Staffel von Germany's next Topmodel neben Heidi Klum (49) zu sehen sein.

Designer Kilian Kerner mit seinen Models auf der Berlin Fashion Week

Kilian Kerner bei der Berlin Fashion Week im September 2022

Designer Kilian Kerner

