Ungewöhnliches Duo: Udo Lindenberg singt mit Apache 207

Apache 207 und Udo Lindenberg (76) sind ein ungleiches Paar! Letzterer war in den 70ern mit seinen Hits zu einer der größten Rocklegenden Deutschlands geworden. Apache hingegen, der bürgerlich Volkan Yaman heißt, ist eher im Rap angesiedelt. Außerdem ist der "Roller"-Interpret nicht nur mehr als 50 Jahre jünger als Udo, sondern auch erst seit circa fünf Jahren in der Branche erfolgreich – dennoch kann auch er bereits beachtliche Erfolge verzeichnen. Die zwei Größen der Musikwelt haben sich nun für einen Song zusammengetan!

Doch wie kam es dazu? "Es ist die gegenseitige Hochachtung vor der Kunstform des jeweils anderen, die uns zusammengeführt hat", wird der 76-Jährige in einer Pressemitteilung, die ntv vorliegt, zitiert. Der Song handele von dem Fußabdruck, welchen man in der Welt hinterlasse. Der 25-Jährige Mannheimer habe größten Respekt vor dem Lebenswerk seines Kollegen. Er beschreibt Udo als "eine Legende der deutschen Musik und ein großes Vorbild für mich, vor allem, was seine unfassbare Karriere betrifft."

Auch andere schätzen die Karriere von Udo als einzigartig ein. So war er beispielsweise erst vor einigen Monaten zum Ehrenbürger seiner Wahl-Heimat Hamburg ernannt worden. Der Sänger habe die örtliche Musikszene über Jahrzehnte geprägt. Außerdem würdigte er die Hansestadt bereits mit Songs wie "Reeperbahn".

Getty Images Udo Lindenberg, November 2021

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

Getty Images Udo Lindenberg bei der Verleihung von Hamburgs Ehrenbürgerschaft, September 2022

