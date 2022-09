Udo Lindenberg gerührt: Er ist Hamburgs neuer Ehrenbürger!

Das war wohl ein besonderer Moment für Udo Lindenberg (76)! Der Musiker ist in der deutschen Musikszene seit den 70ern eine feste Instanz. Hits wie "Reeperbahn" oder "Cello" mit Clueso (42) machten ihn berühmt. 1995 zog er in seine Wahlheimat Hamburg und lebt dort im Atlantic Hotel. Jetzt hat die Hansestadt beschlossen, Udo mit ihrer höchsten Auszeichnungen zu ehren – und eine Menge Stars feierten mit!

Wie Bild berichtete, wurde Udo am Mittwochabend offiziell von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher zum Ehrenbürger gekürt. Und das Stadtoberhaupt fand nicht genug lobende Worte für den Kultrocker: "Udo Lindenberg hat über Jahrzehnte die Musik unserer Stadt und weit darüber hinaus geprägt." Mit dabei waren neben Showgrößen wie Olivia Jones (52) und Komiker Otto Waalkes (74) auch Musiker-Kollege Jan Delay (46). Als Dank machte Udo, wie üblich mit Hut und Sonnenbrille, seiner Lieblingsstadt in einer kurzen Rede noch eine Liebeserklärung: "Hamburg war die richtige Stadt. Die brauchte Verrückte, Normale gib's ja genug!"

Eigentlich hätte Udo die Auszeichnung schon letztes Jahr zu seinem 75. Geburtstag bekommen sollen. Die Zeremonie wurde dann aber wegen Corona verschoben. Gefeiert hat er trotzdem und will auch noch ein paar Jahre so weiter machen. "Ich will ja in den Club der 100-Jährigen", scherzte er.

Getty Images Udo Lindenberg mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, September 2022

Getty Images Olivia Jones, Travestiekünstlerin

Getty Images Udo Lindenberg 2018 in Berlin

