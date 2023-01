Erster "Diese Ochsenknechts"-Trailer: Alle genervt von Jimi?

Diese Ochsenknechts geht bald in die nächste Runde! In der Reality-TV-Show zeigen die Familienmitglieder der bekannten Familie ganz intime Einblicke. In der ersten Staffel drehte sich alles um Jimi Blue Ochsenknechts (31) Rosenkrieg mit Ex Yeliz Koc (29) – und was seine Geschwister Cheyenne Ochsenknecht (22) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) dazu zu sagen haben. Auch in der nächsten Ausgabe geht diese Storyline weiter. Aber das war's noch nicht: So wild wird "Diese Ochsenknechts" Staffel zwei!

Ein erster Trailer auf YouTube zeigt bereits, wie spannend es rund um Natascha Ochsenknecht (58) werden könnte. Besonders im Fokus: Jimi Blues neue Beziehung mit der Rennfahrerin Laura Marie Geissler! Die zwei scheinen die Finger nicht voneinander lassen zu können. Ungeniert turteln sie vor Wilson und Co. – der "Little Red Hotpants"-Interpret ließ sich sogar Lauras Unterschrift am Hals tätowieren. Cheyenne scheint das alles kritisch zu sehen: "Dadurch, dass es bei Jimi schon diese ein, zwei Geschichten gab, was wir alle wissen, haben wir natürlich auch Angst, dass das, was er tut, zu schnell ist."

Neben diesen Einblicken werden die Fans aber auch Details über Cheyenne und Ninos Hochzeit erfahren – bei der Planung gerieten die Braut und ihre Mutter wohl aneinander. Die Brust-OP der 22-Jährigen wird ebenfalls thematisiert.

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher "Diese Ochsenknechts"

Sky Deutschland/Jennifer Endom "Diese Ochsenknechts"

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

