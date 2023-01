Im TV: Marc Terenzi und Verena Kerth haben sich verlobt!

Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) sorgten abseits des Dschungelcamps für eine riesengroße Überraschung! Nachdem die Moderatorin aus der TV-Show ausgeschieden war, wartete ihr Liebster mit einem romantischen Picknick am Strand Australiens auf sie. Dort ging er vor ihr auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. "Ich bin so nervös, weil ich dich fragen möchte, ob du mich nie wieder vermissen möchtest. Ich will dich fragen, ob du mich heiraten willst", betonte der Musiker bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Alle Infos zur Verlobung bekommt ihr im Promiflash-Video...

