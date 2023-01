Kann "Avatar 2" die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke knacken?

Kann dieser Film die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke knacken? Der Science-Fiction-Film Avatar aus dem Jahr 2009 hatte im vergangenen Dezember mit "Avatar: The Way of Water" eine Fortsetzung bekommen. Für viele Fans des ersten Films dürfte die Verkündung hiervon eine riesige Freude gewesen sein. Und auch nach dem Anlaufen in den Kinos scheint die Begeisterung weltweit nicht abzunehmen. "Avatar 2" nähert sich mit dem eingespielten Gewinn nämlich an seinen Vorgänger-Film an.

Wie The Wrap berichtete, ist "Avatar 2" kurz davor, die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke zu knacken. Mittlerweile läuft der Film das sechste Wochenende in den Kinos und in Nordamerika spielte er an diesem schätzungsweise 20 Millionen Dollar ein. Sollte der Streifen von James Cameron (68) den Zwei-Millarden-Meilenstein überschreiten, wäre es weltweit erst der sechste Film, der so eine riesige Summe einspielen konnte. Insgesamt fehlen wohl nur noch 28 Millionen Dollar, um dieses seltene Ereignis zu erreichen.

Laut der Webseite kino.de soll es zu den vorhandenen zwei Filmen noch vier weitere Fortsetzungen geben. Thematisch sollen die Filme wohl relativ ähnlich bleiben, jedoch soll in jedem weiteren Teil ein neues Biom gezeigt werden. Welches jedoch im dritten Teil dargestellt werden soll, ist noch nicht bekannt.

Getty Images James Cameron bei der Pressekonferenz von Avatar: The Way of Water in Seoul

Landmark Media Press and Picture "Avatar: The Way Of Water"

Landmark Media Press and Picture Szene aus "Avatar: The Way of Water"

