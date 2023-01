30 Jahre her: Darum verschwieg Brooke Shields Vergewaltigung

Warum hat Brooke Shields (57) so lange geschwiegen? Die Schauspielerin machte im Rahmen ihres Dokumentarfilms öffentlich, dass sie vor über 30 Jahren Opfer einer Vergewaltigung wurde. Ein Bekannter hatte ihr damals in seinem Hotelzimmer ein Taxi rufen wollen, aber sei dann nackt aus dem Bad gekommen, um sich an ihr zu vergehen. Doch wieso rückt Brooke mit dieser Erfahrung erst jetzt ans Licht?

"Ich wusste nicht, ob oder wann ich das jemals ansprechen würde", erzählte die 57-Jährige im Interview mit The Hollywood Reporter. Sie habe die Sache zunächst aus ihrem Kopf löschen und einfach ihren Weg gehen wollen – allerdings ohne Erfolg. Brooke machte eine jahrelange Therapie, um überhaupt darüber reden zu können. "Ich habe definitiv sehr hart daran gearbeitet und gelernt, es zu verarbeiten", betonte die gebürtige New Yorkerin.

Durch die Bekanntmachung ihrer Erlebnisse hofft Brooke, den Menschen das Thema zu vergegenwärtigen: "So etwas passiert jeden Tag, und es sollte nicht passieren. Ich hatte das Gefühl, dass ich an einem Punkt angekommen war, an dem ich darüber sprechen konnte." Zudem sei aber auch die Gesellschaft an einem Punkt, an dem man viel offener darüber reden könne, findet die "The Blue Lagoon"-Darstellerin.

Getty Images Brooke Shields, Model

Getty Images Brooke Shields, Schauspielerin

Getty Images Brooke Shields im Dezember 2022 in New York City

