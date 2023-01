"Alles steht raus": Tessa hat im Dschungel viel abgenommen!

Hat Tessa Bergmeiers (33) Körper sich im Dschungelcamp verändert? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin sorgte für ordentlich Wirbel im Camp. Besonders mit seiner veganen Lebensweise eckte das Model das ein oder andere Mal an. Gestern war die Reise für Tessa allerdings vorbei: Sie musste als dritte Kandidatin den australischen Busch verlassen. Promiflash verrät sie, wie stark sie im Dschungel an Gewicht verloren hat.

Die 33-Jährige stellt im Gespräch mit Promiflash eine eindeutige Veränderung an ihrem Äußeren fest. "Also die Hüfte steht mir raus, die kann man komplett ertasten an der Seite. Aber nicht nur der eine Knochen, sondern die ganze Hüfte. Auch an der Brust – alles steht raus. Sogar meine Füße und meine Hände sieht man sogar", beschreibt sie. "Selbst wenn ich sitze, habe ich keine Falte mehr. Aber gewogen habe ich mich auch, und 55 Kilo ist auch nicht viel", ergänzt die Zweifachmama.

Außerdem verrät Tessa, dass sie sich nach dem Rauswurf erst mal etwas gegönnt habe. "Ich bin direkt zum nächsten Burger-Restaurant und habe zwei vegane Burger gegessen, eine Obstplatte. Und dann war ich wieder glücklich", meint sie. Dass sie endlich wieder etwas Ordentliches zum Mampfen bekam, habe sie sogar zu Tränen gerührt. "Die erste Obstschale, die ich gesehen habe, voll mit Früchten, da habe ich geweint", gibt sie preis.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Tessa Bergmeier, Model

RTL Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier bei ihrer Dschungelprüfung

