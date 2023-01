"Werde lebendig sein": Was möchte Britney Spears hier sagen?

Sie hat es wieder getan! Britney Spears (41) teilt in den sozialen Medien oft auffällige Clips mit ihrer Community, in welchen sie tanzend und wild umhertobend zu sehen ist. Britneys Follower stellen sich dann oft die Frage, ob mit der "Toxic"-Interpretin alles in Ordnung ist, weil die Videos auf viele etwas skurril und sonderbar wirken. Jetzt teilt Britney mit ihren Fans ein neues rätselhaftes Posting!

Der auf Instagram veröffentlichte Clip zeigt die 41-Jährige in mehreren verschiedenen Outfits, wie sie sich zur Musik bewegt. Sie schreibt in der Caption: "Ich fühle mich verrückt und albern, aber darf mich nicht wie Kinder zu verrückt oder albern benehmen, weil sie sonst sagen: 'Sie dreht durch'... Trotzdem muss ich mich austoben... Deswegen habe ich es gemacht!!!" Im Weiteren meint die Sängerin: "Ich teile euch das mit, weil ich wichtig bin [...] ich werde lebendig sein – auf meinem Pferd kommend!!!"

Was genau Britney damit aussagen möchte, weiß momentan nur sie selbst. Vergangene Woche teilte die Pop-Queen zudem mit, sie würde nun auf den Namen "River Red" hören – auch hierfür ist der Grund nicht bekannt. Dazu meinte sie nur: "Unterschätzt nicht die Kraft der Reinheit." Die Fans der "Gimme More"-Interpretin rätseln, ob Britney ihnen – wie in Vergangenheit bereits des Öfteren – wieder eine geheime Botschaft senden möchte.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears im Mai 2013

