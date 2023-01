Dieter Bohlen gegen Jill: RTL gibt nun Statement zu DSDS ab!

Nun meldet der Sender sich zu Wort! Bei der beliebten Castingshow DSDS sollte es eigentlich um den besten Gesang gehen. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin Jill Lange (22) wollte auch mit ihrer Stimme überzeugen – und bekam einen der begehrten Recall-Zettel. Doch das Urgestein Dieter Bohlen (68) hatte sie vorher noch aufgrund ihrer Teilnahme an Datingshows heftig fertiggemacht. Nun äußert sich auch die Produktion der Show zu dem Sexismus-Skandal.

Gegenüber Bild teilt RTL mit: "Im Kontext der Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden." Die Verantwortung wird bei der 22-Jährigen selber gesehen. "Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt – das hat sie aber nicht getan", wird ergänzt.

Der 68-Jährige teilte zwar bisher kein eigenes Statement, aber repostete die Meinung eines Fans in seiner Instagram-Story: "Wenn man bei solchen Bums-Formaten mitmacht und sich deswegen für fame hält?! Und dann zu DSDS geht und sich Dieter Bohlen stellt, muss man sich eben mit ehrlichen Fragen und Antworten auseinandersetzen", schrieb derjenige.

Getty Images Dieter Bohlen, August 2022

Instagram / jill_langee Jill Lange, 2022

Getty Images Dieter Bohlen, April 2019

