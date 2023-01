"River Red": Ist das etwa der neue Name von Britney Spears?

Britney Spears (41) heißt nun offenbar nicht mehr Britney. Seit dem Ende ihre Vormundschaft im November 2021 sorgt die Sängerin immer wieder für neue Schlagzeilen. Vor allem ihre Sticheleien gegen ihre Familie sowie die zahlreichen Nacktfotos bereiten den Fans der "Not a Girl, Not Yet a Woman"-Interpretin große Sorgen. Nun beunruhigt Britney ihre Bewunderer erneut: Sie hat ihren Namen geändert.

Vor wenigen Stunden änderte die 41-Jährige ihren Namen auf Instagram. Anstelle von Britney nennt sich die zweifache Mutter auf der Social-Media-Plattform nun River Red. Angekündigt hat die Musikerin ihre Namensänderung jedoch nicht. Auch gab die Blondine bis jetzt noch kein Statement zu ihrem vermeintlich neuen Vornamen ab.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die einstige Pop-Prinzessin ihre Fans mit einem neuen Namen überrascht. In einem inzwischen wieder gelöschten Posting hatte sie ihren Followern verkündet, dass sie von nun an Brooklyn heißen würde. Doch das scheint sich jetzt geändert zu haben. Ob Britney ihren Namen auch rechtskräftig hat ändern lassen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Getty Images Britney Spears im Mai 2013

Getty Images Britney Spears bei den MTV VMAs in NYC im August 2016

Getty Images Britney Spears bei den Billboard Music Awards 2016 in Las Vegas

