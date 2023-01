Schon 46 Jahre: Michelle Hunziker feiert ihren Geburtstag!

Feierstimmung bei Michelle Hunziker (46)! Die Blondine machte sich vor allem an der Seite von Thomas Gottschalk (72) im Rahmen von "Wetten, dass..?" in Deutschland einen Namen. Aber auch abseits davon war die Schweiz-Italienerin oftmals im TV zu sehen: Beispielsweise von 2002 bis 2004 als Moderatorin von Deutschland sucht den Superstar und bei vielen weiteren Shows. Jetzt feiert Michelle ihren 46. Geburtstag!

Auf Instagram gratuliert ihre Tochter Aurora (26) der Blondine mit einem süßen Post. Darauf ist das Mutter-Tochter-Gespann lächelnd zu sehen. Aurora betitelt den Beitrag mit den Worten: "Happy Birthday an meine Königin". Doch das sollte nicht der einzige Post bleiben – Michelles Tochter teilt noch ein weiteres Bild in den sozialen Medien, auf welchem ihre Mutter und sie im Partnerlook Schulmädchen-Zöpfchen tragen – à la Britney Spears (41) in "...Baby One More Time". Aurora schreibt zu dem Bild: "Gleiche Haare".

Michelle hatte in ihrem vergangenen Lebensjahr viel zu verkraften. Ihr turbulentes Liebesleben brachte ihr viele Schlagzeilen ein. Anfang 2022 gaben sie und der Modeunternehmer Tomaso Trussardi (39) ihre Trennung bekannt. Im Sommer ließ sich die Moderatorin dann mit dem Beauty-Doc Giovanni Angiolini blicken. Jedoch ging auch diese Liebe wieder auseinander. Aktuell soll die Beauty wieder mit dem Vater ihrer Kids anbandeln.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker auf Instagram

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Tochter Aurora im November 2022

