"Bringt nichts": Jolina Mennen setzt Dschungelprüfung zu

Jolina Mennen (30) stellt ihr Können unter Beweis! Am Sonntagabend wird das große Finale der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel ausgestrahlt. Influencerin Jolina Mennen gehört zu den Kandidaten, die noch um die Krone kämpfen. Im Camp berührte sie die Zuschauer vor allem damit, ganz offen über ihre Transsexualität zu sprechen. Jetzt musste sich Jolina ihrer nächsten Dschungelprüfung stellen – und die hatte es in sich. Die 30-Jährige schien die Aufgabe sogar abgebrochen zu haben!

Jolina musste sich im Dschungelcamp der Prüfung "Jaulwurf" stellen. Die Netzbekanntheit musste in ein Loch krabbeln und bei völliger Dunkelheit Sterne finden, während kleine Tierchen sie belagerten. "Ich hasse das hier", schrie Jolina wie am Spieß, während sich Moderator Jan Köppen (39) das Lachen verkneifen musste. Doch die Prüfung schien Jolina wirklich zuzusetzen. "Ich gehe zurück, es bringt nichts, ich sehe gar nichts", schien sie aufzugeben. Ob sie die Prüfung wirklich nicht durchgezogen hat, sehen die Zuschauer am Mittwochabend auf RTL.

Auch Djamila Rowe (55) und Cosimo Citiolo (41) schnitten in ihrer Dschungelprüfung nicht besonders gut ab. Die beiden mussten sich wie bei einem Memory-Spiel Bilder einprägen – doch das ging nach hinten los. Sie konnten lediglich zwei Sterne ergattern und wurden zur Strafe mit jeder Menge Fleischabfällen überhäuft.

