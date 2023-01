Britney Spears zieht mit ihrem Sam wieder in ihr altes Haus

Wieder zurück! Britney Spears (41) hatte im vergangenen Jahr ihren dritten Ehemann Sam Asghari (28) geheiratet. Gemeinsam haben sie sich ein neues Haus in Calabasas gekauft. Doch so richtig wohlgefühlt haben sich die beiden da wohl nicht. Denn am Sonntag wurde bekannt, dass Britney die Villa wieder verkauft. Doch wohin zieht das frisch gebackene Ehepaar jetzt? Angeblich sollen Britney und Sam wieder einen Schritt zurückgehen.

"Britney und Sam leben die ganze Zeit in ihrem Haus in Thousand Oaks, während die Villa, die sie erst im vergangenen Jahr bezogen haben, verkauft wird", soll eine nahestehende Person des Paares gegenüber HollywoodLife geäußert haben. In Thousand Oaks hat Britney bereits zuvor mehrere Jahre gewohnt. "Sie hat dieses Haus immer bevorzugt und das neue Heim hat ihr nie wirklich gefallen", berichtete der Insider weiter. Mit der neuen Villa wollten die Popikone und ihr Sam eigentlich einen Neuanfang wagen und außerdem näher bei ihren Söhnen wohnen.

Die Hochzeit von Sam und Britney hat wohl noch in dem alten Haus stattgefunden, um sich gebührend vom trauten Heim zu verabschieden. Während der Feier drang ihr erster Ehemann Jason Alexander (63) in das Haus ein und wollte die Hochzeit stören. Dabei wurde Britneys Ex jedoch festgenommen.

