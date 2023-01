Bruno Mars' Freundin: Wer ist eigentlich Jessica Caban?

Es gibt Einblicke in das Privatleben von Bruno Mars (37)! Der Sänger stürmt seit 2010 regelmäßig mit Hits wie "Grenade" oder "When I Was Your Man" die Charts. Damit ist der Grammy-Preisträger eines der bekanntesten Gesichter der Musikbranche. Eher unbekannt ist hingegen seine Freundin Jessica Caban – oder? Schon seit über zehn Jahren ist die Latina an der Seite des Sängers. Doch wer ist eigentlich Brunos Freundin Jessica?

Die gebürtige US-Amerikanerin verdient ihr Geld als Model, wie People berichtet. Ihren ersten Model-Job im Jahr 2009 verdanke sie niemand geringerem als Superstar Jennifer Lopez (53) im Rahmen von Jennifers "Sweetface"-Kollektion. Davor gewann sie die erste Staffel des TV-Formats "Model Latina", eine Sendung mit einem ähnlichen Konzept wie GNTM. Auch als Schauspielerin versuchte sich Jessica bereits und gab ihr Debüt in der Serie "Jane the Virgin".

Im Jahr 2016 startete die heute 40-Jährige ihre eigene Bademoden-Linie als drittes Standbein. Und so ganz nebenbei ist sie bei sämtlichen Award-Shows und Red-Carpet-Auftritten an der Seite ihres Freundes zu sehen. Wie Bruno einmal verriet, hätten es die beiden nicht eilig, zu heiraten. "Sie ist meine beste Freundin, mein Fels in der Brandung. Was ist falsch daran, wenn es 'nur' dabei bleibt? Wir sind einfach nur glücklich," meinte er im Gespräch mit Rolling Stone.

Instagram / officialjessicacaban Jessica Caban und Bruno Mars auf einem Urlaubs-Schnappschuss

Getty Images Bruno Mars und Jessica Caban in Los Angeles

Instagram / officialjessicacaban Jessica Caban, die Freundin von Bruno Mars

