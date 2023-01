Cedric Beidinger stärkt "Temptation Island"-Aleks den Rücken

Cedric Beidinger freut sich für seinen TV-Kollegen! In der vergangenen Temptation Island V.I.P.-Staffel verliebte sich Aleks Petrovic (31) in Verführerin Vanessa. Und das, obwohl er eigentlich mit seiner Ex Christina Dimitriou (31) an der Show teilgenommen hatte, um seine Treue zu beweisen. Viele Fans und Promis reagierten total schockiert auf das Verhalten des Personaltrainers. Für Cedric hingegen steht vor allem Aleks' Liebesglück im Vordergrund, wie er Promiflash bei "Mates Date – Doing the Lit Social Media Shit" verriet. "Es tut ihm auch leid, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Aber er kann seine Gefühle halt nicht verstecken", erklärte er.

