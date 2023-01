Dieter Bohlens Slutshaming-Kommentar nicht im TV zu sehen!

Der Poptitan war alles andere als begeistert. Die Reality-TV-Bekanntheit Jill Lange (22) stellte bei DSDS ihren Gesang unter Beweis. Im Casting bekam die Influencerin von Dieter Bohlen (68) jede Menge Gegenwind: Wegen ihrer Teilnahmen an Datingshows kritisierte er sie auf sexistische Weise, was die Beauty danach unter Tränen ihren Fans im Netz anvertraute. Nun wurde Jills Auftritt vor der Jury im TV ausgestrahlt, Dieters heftige Worte wurden allerdings nicht gezeigt.

In der Vorab-Version auf RTL+ waren die knallharten Worte des Poptitans noch zu sehen gewesen – nach einer Welle der Slutshaming-Kritik, wurde Dieters Aussage nun aber herausgeschnitten. Somit konnten die Zuschauer im TV nur einen kleinen Ausschnitt von dem Schlagabtausch zwischen Jill und dem 68-Jährigen mitverfolgen. Nachdem die Beauty erzählt hatte, dass sie nach dem Abitur mit Reality-TV anfing, sagte das Jury-Oberhaupt nur: "Ich kann so etwas überhaupt nicht verstehen." Den Teil, in dem er ihr vorwirft, nur Abitur gemacht zu haben, um sich dann durchnudeln zu lassen, wurde nicht gezeigt.

Die Fans reagierten auf Instagram empört darauf, dass Dieters sexistische Aussage herausgeschnitten wurde. "Sehr feige alles rauszuschneiden, nachdem so ein Skandal an die Öffentlichkeit kommt", schrieb Jills Freund Lars Maucher. In einem anderen Kommentar heißt es: "Erst mal fett den wichtigsten Part rausschneiden, aber blöd, dass es schon vorher die Ausschnitte gab. Traurig und peinlich."

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange (r.) mit Lars Maucher bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Juror

