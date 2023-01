Happy Birthday! Fürstin Charlène wird heute 45 Jahre alt

Für Fürstin Charlène (45) ist heute ein besonderer Tag! Die vergangenen zwei Jahre waren für die Ehefrau von Fürst Albert (64) geprägt von einigen Hochs und Tiefs. 2021 hatte die ehemalige Schwimmerin Monaco für einige Zeit verlassen – anfänglich noch für eine Reise in ihre Heimat Südafrika. Wegen gesundheitlicher Probleme war sie jedoch gezwungen, länger dortzubleiben. Inzwischen geht es der Fürstin wieder besser und sie ist mit ihrem Gatten und ihren gemeinsamen Kids wieder vereint. Heute feiert Charlène ihren 45. Geburtstag!

Laut dem französischen Magazin Voici möchte Charlène an ihrem Geburtstag nichts dem Zufall überlassen. Demnach habe sie eine große Party geplant: Eine exquisite Torte sowie eine schöne Blumendekoration aus ihrer Heimat stünden unter anderem an ihrem Ehrentag für sie parat. Weitere Details sind jedoch nicht bekannt – doch Charlène wird mit Sicherheit im Kreise ihrer Liebsten feiern.

Auch ihre Eltern dürften an ihrem Geburtstag mit von der Partie sein – Mike und Lynette Wittstock leben nämlich inzwischen auch in dem monegassischen Königreich. Laut Daily Mail wohnen die beiden auf einem Anwesen in La Turbie nahe dem Fürstentum. Durch sie bekomme Charlène viel Unterstützung und ein Gefühl von Sicherheit.

Fürst Albert und Fürstin Charlène im Juni 2022

Fürstin Charlene, Fürst Alber und ihre Kinder Gabriella und Jacques im Mai 2022

Fürstin Charlène im September 2015

