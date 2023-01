Langsam wird es ernst: Dieser Star verlässt Dschungel heute!

Für diese Kandidatin ist der Traum von der Dschungelkrone geplatzt! Die Stars und Sternchen sind bereits fast zwei Wochen im australischen Busch. Gestern musste die Schauspielerin Jana Pallaske (43) das Camp verlassen. Sie war über ihr Ausscheiden gar nicht traurig. Im Gegenteil: Die 43-Jährige war froh gehen zu dürfen, denn sie sei am Ende gewesen. Cecilia muss den Titel auch an den Nagel hängen!

In der heutigen Promiflash-Umfrage lagen Realitystar Cecilia Asoro und Spielerfrau Claudia Effenberg (57) auf den hinteren Rängen. Sind die Fans vor den Bildschirmen derselben Meinung? Um ihren Verbleib mussten zuerst Papis (46) und Cecilia bangen. Die Zuschauer riefen aber tatsächlich am wenigsten für die 26-Jährige an!

Damit ist die TV-Bekanntheit die Vierte, die die Show verlassen muss. Es kämpfen also weiterhin acht Promis am Lagerfeuer um den Titel Dschungelkönig 2023. Während der ursprüngliche Favorit Lucas (55) sich durch einigen Aktionen sehr unbeliebt machte, konnte Djamila (55) enorm an Beliebtheit gewinnen. Ob es am Ende für den Sieg reicht?

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Papis Loveday, Dschungelcamp-Kandidat 2023

RTL Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Dschungelcamp, RTL Papis Loveday im Dschungelcamp

