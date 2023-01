Nach Namensänderung und Tattoo: Britney Spears löscht Insta!

Britney Spears (41) sorgt mal wieder für eine Menge Schlagzeilen! In den vergangenen Monaten ging es bei der Sängerin turbulent zu: Erst im Januar rastete sie in einem Restaurant aus, dann ließ sie sich ein neues Tattoo stechen und änderte jetzt auch noch ihren Namen in River Red. Nun legte die Blondine erneut nach: Britney hat ihr Instagram offenbar wieder gelöscht!

Am Mittwoch hatte die "Gimme More"-Interpretin noch einen Post auf Instagram veröffentlicht, in dem es darum ging, dass sie anders sei als andere Menschen. Daraufhin entschied Britney sich wohl dazu, ihr Social-Media-Profil komplett zu deaktivieren. Auf Twitter ist die Musikerin aber nach wie vor aktiv.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Britney sich für einen kurzen Zeitraum von der Plattform verabschiedet. Erst im Dezember 2022 hatte sie zuletzt Stellung dazu bezogen, nachdem sie ihr Profil wieder reaktiviert hatte: "Ich weiß, dass mein Instagram ein paar Mal weg gewesen ist, aber ehrlich – die letzten beiden Male war ich es selbst! Ups, ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Verdammt, dieser dumme Knopf", hatte sie damals erklärt.

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari bei den Daytime Beauty Awards in Los Angeles, 2019

Anzeige

Getty Images Britney Spears im April 2018 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de