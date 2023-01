Schon vor Weihnachten: Tim Lobinger (50) ist Opa geworden!

Es gibt schöne Nachrichten von Tim Lobinger (50). Seit Jahren kämpft der ehemalige Stabhochspringer gegen den Krebs. Vor vier Jahren galt er bereits als geheilt, doch Anfang vergangenen Jahres kam die tückische Krankheit dann zurück. An eine Heilung glaubt der Sportler deswegen schon nicht mehr. Doch nun schöpft er neue Kraft aus seiner Familie, denn er konnte eine überraschende Nachricht verkünden: Tim ist vor vier Wochen Opa geworden!

Schon vor Weihnachten durften seine Tochter Fee und ihr Mann Jonas ihre kleine Tochter Fia auf der Welt begrüßen. "Die Kleine ist unglaublich! Jung Opa zu werden habe ich mir immer gewünscht. Ich bin so stolz auf Fee und Jonas. Die machen das alles mit einer so großen Coolness, dass ich mich als junger Opa entspannt zurücklegen kann", schwärmte Tim gegenüber Bunte. Persönlich in den Armen halten konnte er sein Enkelkind allerdings noch nicht: "Für lange Autoreisen bin ich momentan noch zu schwach".

Tim wünsche sich sehr, seine Familie mehr zu unterstützen – doch schon während der Schwangerschaft konnte er seine Tochter wegen seiner Krankheit nicht so richtig begleiten: "Natürlich wäre es schön gewesen, Fee während der Schwangerschaft öfter das Händchen zu halten. Aber es war einfach nicht möglich." Dennoch will der 50-Jährige immer zuversichtlich bleiben und die Zeit mit seiner Familie bestmöglich genießen. "Es geht immer darum, nach vorne zu blicken und aus den schönen Dingen Energie zu schöpfen", zeigte er sich positiv.

