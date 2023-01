Vermisster Filmstar Julian Sands: Bruder fürchtet seinen Tod

Die Sorgen von Julian Sands' (65) Familie werden nicht weniger. Der Schauspieler war nicht wie geplant von einer Wanderung in einer Bergregion bei Los Angeles zurückgekehrt und gilt seit über einer Woche als vermisst. Suchtrupps durchkämmen das ganze Gelände und versuchen, ihn zu finden – bisher allerdings ohne Erfolg. Sein Bruder Nick macht sich deswegen nun umso mehr Gedanken: Er fürchtet, dass Julian nicht mehr wieder auftaucht.

Nick hat den Filmstar zuletzt im Oktober vergangenen Jahres gesehen. Gegenüber Craven Herald erzählte er: "Er gilt noch nicht als verschollen, aber mein Herz sagt mir, dass er gegangen ist. In Anbetracht der Rivalität unter Geschwistern würde es ihm ähnlich sehen, einfach wieder zurückzukommen und mir das Gegenteil zu beweisen." Vor zwei Tagen wäre Julian mit seinen Brüdern in ihrem Montagsclub in der englischen Ortschaft Skipton verabredet gewesen. Der in den USA lebende Brite ist in der Nähe mit seinen Geschwistern aufgewachsen und kehrte regelmäßig dorthin zurück.

Am Dienstag hatte die Familie des "Warlock"-Darstellers über den Twitter-Account des örtlichen Sherrifs ein Statement veröffentlicht, um die Unterstützung der Hilfskräfte zu loben: "Unser herzlicher Dank gilt den mitfühlenden Mitgliedern des San Bernardino County Sheriff's Department, die die Suche nach unserem geliebten Julian koordinieren." Sie würden den schwierigen Bedingungen am Boden und in der Luft trotzen, "um Julian nach Hause zu bringen."

Julian Sands, britischer Schauspieler

Julian Sands, Filmdarsteller

Julian Sands, Schauspieler

