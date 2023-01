Haben "Bachelor in Paradise"-Kim und Emanuell noch Kontakt?

Stehen Emanuell Weißenberger (30) und Kim Virginia Hartung (27) noch in Kontakt? Zusammen nahmen die beiden Reality-TV-Stars an der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel teil. Beim großen Wiedersehen des Formats überraschten sie dann die Fans mit Liebes-News: Emanuell und Kim Virginia sind ein Paar! Doch lange sollte ihre Liebe nicht halten: Nach nur wenigen Wochen gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Gegenüber Promiflash verrieten Emanuell und Kim Virginia jetzt, ob sie trotz Liebes-Aus immer noch Kontakt haben!

Im Promiflash-Interview machte Emanuell klar, dass er einen Schlussstrich unter der Beziehung mit Kim Virginia gezogen hat: "Ja, wir sind im Guten auseinander, aber Kontakt besteht keiner mehr." Sowohl er als auch seine Ex scheinen kein Interesse an einem Wiedersehen zu haben, wie Kim Virgina ebenfalls verdeutlichte: "Wir haben definitiv keinen Kontakt mehr und wollen wir auch nicht."

Auch verriet Emmanuel, ob er sich jetzt erst einmal Zeit lassen möchte oder ob er wieder im Dating-Fieber ist: "Ich will mich voll und ganz ins Dating Leben stürzen! Ich bin bereit, die Liebe meines Lebens kennenzulernen", plauderte der 30-Jährige gegenüber Promiflash aus.

Anzeige

RTL / René Lohse Emanuell Weißenberger, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige

Instagram / emanuell.wss Emanuell Weißenberger, Bachelorette-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de