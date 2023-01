So witzig meldet sich Nathalie bei Cosimo im Dschungelcamp

Cosimo Citiolo (41) hat Post bekommen! Seit 13 Tagen kämpft sich der Reality-TV-Star durchs Dschungelcamp – dort hatte der Ex-DSDS-Kandidat stets für gute Laune gesorgt. Doch in den letzten Tagen wirkte der Italiener in sich gekehrt: Der Schlafmangel und die fehlende Nahrung machten ihm zu schaffen. Doch in der gestrigen Folge konnte der Sommerhaus-Teilnehmer wieder lächeln. Seine Freundin Nathalie Gaus hat ihm einen süßen Brief geschrieben!

Es war wieder so weit: Die Bewohner saßen am Lagerfeuer und öffneten die Post von ihren Liebsten. Nathalie wollte ihren Cosimo aufmuntern und richtete motivierende Worte an den 41-Jährigen: "Hallo mein Schatzi, ich bin so stolz auf dich. Du hast dich deinen Ängsten gestellt, und das wird belohnt. Anschließend konnte sie sich einen kleinen Scherz nicht verkneifen und schrieb: "Leider ist eine deiner größten Schwächen das Essen. Halte durch, du hast es bald geschafft und musst dich nie wieder dünner auf deinen Bildern bearbeiten."

Cosimo nahm das Ganze mit Humor und wusste die rührenden Zeilen seiner Partnerin zu schätzen. "Danke Schatz, ich liebe dich sehr. Wir sehen uns bald und dann holen wir alles nach, was wir nicht gemacht haben", lautete sein Versprechen.

