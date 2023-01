Gigi soll gewinnen: Darum ist Tommy Pedroni nicht für Lucas

Tommy Pedroni drückt seinem Kumpel aus guten Gründen die Daumen! Wie so viele Zuschauer verfolgt auch der Realitystar mit großer Spannung das Dschungelcamp. Der Grund: Sein guter Freund Luigi Birofio (23) ist Teil des diesjährigen Casts. Innerhalb der zwei Wochen trat der Camper bei so einigen Prüfungen an, zudem geriet er gestern mit Lucas Cordalis (55) heftig aneinander. Dieser scheint Tommy zu langweilen, wie er jetzt Promiflash verriet.

"Tut mir leid, da ist einer mit den braunen Haaren da, ich sehe den nie", stellte der Franzose im Promiflash-Interview klar und spielte damit offensichtlich auf den Sänger an. "Vielleicht schaue ich nicht genug, aber man sieht den einfach nicht. Ich weiß nicht, warum, aber er ist einfach so", legte Tommy nach. Gigi dagegen sei der unterhaltsamste im Camp: "Es soll lustig sein und ich will nicht schauen und einschlafen", begründete er seinen Favoriten.

Der Zoff könnte den 55-Jährige womöglich den Sieg kosten. Bisher war Lucas in den Promiflash-Umfragen stets auf Platz eins oder Platz zwei. Doch seit Montag befindet er sich auf den hinteren Rängen: Djamila Rowe dagegen kann sich über ihre Favoritenrolle freuen!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Gigi und Lucas im Dschungelcamp

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

RTL Lucas Cordalis nach der Dschungelprüfung

