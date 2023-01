Nach Polizeiruf: Britney Spears meint, Fans gingen zu weit!

Sie musste sich gegen ihre Fans stellen! Die Social-Media-Follower von Britney Spears (41) sind oft besorgt um die Sängerin, die oftmals als skurril empfundenes Verhalten an den Tag legt. Die Sorge um ihr großes Idol erreichte nun ein neues Level, nachdem die Anhänger der Blondine die Polizei gerufen hatten, um nach ihr sehen zu lassen. Britney bezieht nun selbst Stellung dazu und meint: Das ging zu weit!

Auf Twitter offenbart die 41-Jährige: "Ich liebe meine Fans über alles, aber dieses Mal ging es alles zu weit und es wurde in meine Privatsphäre eingedrungen!" Die Pop-Queen erklärt im Weiteren: "Als die Polizei an meinen Toren stand, realisierten sie schnell, dass es kein Problem gab und sie verschwanden dann auch wieder schnell." Sie fühle sich gemobbt, nachdem die ganze Situation von den Medien breitgeschlagen worden sei und sie würde erneut in einem unfairen Licht dargestellt werden, meint die Sängerin.

Britney führt aus: "Ich hoffe, dass die Öffentlichkeit und meine Fans künftig meine Privatsphäre respektieren können." Dass die Social-Media-Ikone sich in negativem Kontext an ihre Anhänger wendet, kam zuvor eher selten vor. Eigentlich erlebte man die Sängerin in den vergangenen Jahren eher dankbar für die Courage ihrer Fans, die einen großen Teil dazu beitrugen, dass Britney aus den Fängen ihrer Vormundschaft entkam.

