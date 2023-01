Tag 15 im Dschungelcamp: Purzeln bei Cosimo die Kilos?

Wie steht es um die Fitness von Cosimo Citiolo (41)? Der äußerst unterhaltsame Ex-DSDS-Star hat es unter die letzten sechs Bewohner des Dschungelcamps geschafft. Das australische Abenteuer stellt den Italiener und die anderen Promis vor viele Herausforderungen: Wenig Schlaf und die täglichen Prüfungen sind nur ein Teil der Strapazen. Nahrung ist immer wieder ein Thema bei den Kandidaten – viele wundern sich nach ihrem Exit über ihre Gewichtsabnahme. Zählt Cosimo auch zu denjenigen, bei denen im Camp die Kilos purzeln?

Die Antwort lautet eindeutig Ja! In der ersten Woche bescherte der 41-Jährige seinen Kollegen große Unterhaltung und gab unter anderem spontan einen Song zum Besten. Cosi sorgte bei den anderen stets für gute Laune und wirkte äußerst motiviert. Doch seit einigen Tagen wirkt der Checker vom Neckar in sich gekehrt und bedrückt. Der Grund? "Ich bin immer lustig, aber wenn ihr mich hungern lasst, bin ich nicht mehr lustig", erklärte er. Cosimo hat nicht nur an Antriebskraft verloren: Aktuelle Bilder aus dem Camp zeigen eindeutig, dass er abgenommen hat. Das Essen ist bei dem Realitystar stets ein großes Thema: "Ich denke die ganze Zeit an Spaghetti Bolognese, Pesto oder Brokkoli..."

Dessen ist sich auch seine Freundin Nathalie Gaus bewusst, die ihrem Liebsten einen Brief schrieb. Neben einer Liebeserklärung hatte sie Cosimo auch einiges zu sagen: "Leider ist eine deiner größten Schwächen das Essen. Halte durch, du hast es bald geschafft und musst dich nie wieder dünner auf deinen Bildern bearbeiten."

RTL Cosimo Citiolo im Dschungeltelefon

RTL Cosimo Citiolo beim Lagerfeuer

Das Sommerhaus der Stars, RTL Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus im Sommerhaus

