Zoff im Dschungel! War's das mit Lucas' Favoriten-Posten?

Könnte dieser Vorfall Lucas Cordalis (55) den Thron kosten? Der Sänger wollte in die Fußstapfen seines Vaters treten und diesjähriger Sieger des Dschungelcamps werden. Während der Mann von Daniela Katzenberger (36) in der ersten Woche kaum aufgefallen war, lieferte er sich in der vergangenen Folge eine hitzige Auseinandersetzung mit Papis Loveday (46) und Gigi Birofio (23). Wie wird sich das auf Lucas' Favoritenrolle auswirken?

In der ersten Woche kam für die Promiflash-Leser kein anderer Gewinner infrage als der 55-Jährige. Lucas setzte sich regelmäßig gegen Gigi durch und galt als unumstößlicher Zuschauerliebling. Doch seit Montag befindet sich Djamila Rowe (55) auf Platz eins – und der TV-Star muss sich mit den hinteren Rängen zufriedengeben. Ob ihn der Streit endgültig ins Aus katapultieren wird? Die Twitter-Community würde ihn zumindest gerne in den Exit schicken: "Ich glaube, wir haben hier ein heißes Favoriteneisen im Feuer! Sorry Lucas, aber du hattest nie den Hauch einer Chance - gegen niemanden im Camp!" Ein anderer User ist derselben Meinung: "Man kann ja freundlich, langweilig, angepasst, harmoniebedürftig, Sohn von jemandem sein...Aber Lucas zeigt sich hier einfach unsympathisch, herablassend, unehrlich, arrogant und nicht Dschungelkönig würdig."

Auch bei Promiflash konnte man die aktuelle Stimmung einschätzen. Schließlich sind laut einer anderen Promiflash-Umfrage, an der 5.074 Leser teilgenommen haben, [Stand 27. Januar 2023, 13 Uhr], 54,8 Prozent (2.780 Stimmen) auf der Seite des Models und des Realitystars. 45,2 Prozent (2.294 Votes) haben Verständnis für Lucas' Verhalten.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+

Anzeige

RTL Gigi und Lucas im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Lucas Cordalis nach der Dschungelprüfung

Anzeige

RTL Djamila Rowe, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de