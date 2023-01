Am Set: Sarah Jessica Parker wird im Regen stehen gelassen

Jetzt wird sie im Regen stehen gelassen. Sarah Jessica Parker (57) hatte schon früh angefangen, in verschiedenen Kinofilmen mitzuwirken. Internationale Bekanntheit hat sie dann durch ihre Hauptrolle als Carrie Bradshaw in der Serie Sex and the City erlangt. Im Jahr 2021 wurde dann mit And Just Like That ein Nachfolger für die Erfolgsserie produziert. Auch hier spielt sie Autorin und Kolumnistin Carrie. Am Set muss Sarah jetzt den Wetterbedingungen trotzen.

Für eine Filmszene von "And Just Like That" musste sich die Schauspielerin jetzt in den strömenden Regen stellen. Und dabei machte sie eine wunderbare Figur. Mit nassen Haaren, einer schlichten Hose und einem lilafarbenen Pullover zeigte sie sich bereit für die nächsten Filmaufnahmen. Dem Regen konnte sie mit einem riesigen Regenschirm entkommen. Dieser passte mit seinen rosafarbenen Stoff und farbigen Akzenten in pink und lila mehr schlecht als Recht zum Outfit. Das schien die 57-Jährige doch gar nicht zu stören.

In der neuen Serie geht es hauptsächlich um die Entwicklung der drei Protagonistinnen der Serie "Sex an the City". Dabei befassen sie sich mit den Themen der heutigen Zeit, wie den sozialen Medien und technischen Neuerungen.

MEGA Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That."

Getty Images Sarah Jessica Parker auf der Premiere von "Hocus Pocus 2"

MEGA Sarah Jessica Parker und Sarita Choudhury am Set von “And Just Like That.”

