Brad Pitts Ausraster: Jetzt gab es FBI-Post für Angelina!

Der jahrelange Scheidungskrieg hört wohl noch nicht auf. Angelina Jolie (47) reichte im Jahr 2016 die Scheidung von dem Hollywood-Star Brad Pitt (59) ein und kämpft bis heute mit dem Vater ihrer Kinder. Neben einem Streit um das Sorgerecht klagte sie ihren Ex auch wegen häuslicher Gewalt an – ohne Erfolg. Das hat sich jetzt aber wohl geändert: Angelina bekam einen dicken Brief mit Details zu FBI-Ermittlungen gegen Brad!

Wie Dailymail berichtete, habe die 47-Jährige am 4. Januar rund 100 Seiten der Dokumente zu den Untersuchungen gegen ihren Ex-Ehemann bekommen. Bei dem angeblichen Ausraster sei der "Fight Club"-Star betrunken gewesen und habe Alkohol über seine Frau und die Kids gegossen. Damals ging sie deshalb schon vor Gericht. Da ihre Vorwürfe dabei aber nicht ernst genug behandelt worden seien, habe die Powerfrau dann beim FBI anonym Klage eingereicht.

Auch streiten sich die beiden "Mr. und Mrs. Smith"-Darsteller anscheinend immer noch um das gemeinsame Anwesen in der französischen Provence. Die Oscar-Gewinnerin soll ihre Anteile an dem Weingut Chateau Miraval zwar schon im vergangenen Jahr verkauft haben, dies sei aber laut Brad nicht rechtens gewesen. Am 31. Januar sei dafür bereits ein weiterer Gerichtstermin angesetzt.

Anzeige

Getty Images Die Schauspielerin Angelina Jolie, 2005

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und ihre Kids Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox und Knox bei der "Eternals"-Premiere

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, "Babylon"-Premiere in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de