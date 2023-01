Kim K.-Double? Nicole Scherzinger mit platinblondem Haar

Verwechslungsgefahr bei diesen zwei Promi-Damen! Nicole Scherzinger (44) überrascht ihre Fans immer wieder gerne mit neuen Looks. Die ehemalige Pussycat-Dolls-Frontfrau scheint sich optisch öfters auszuprobieren: So trug sie in der Vergangenheit bereits pinkes, blondes, kurzes oder langes Haar. Die US-Amerikanerin mit philippinischen und hawaiianischen Wurzeln hat von Natur aus eigentlich sehr dunkles Haar. Jetzt färbte Nicole ihre Mähne platinblond und wurde prompt verwechselt!

"Haben Blondinen wirklich mehr Spaß?", betitelte Nicole ihren Instagram-Post mit einem Zitat aus "Natürlich Blond". Die 44-Jährige tauschte ihre natürlichen dunklen Locken gegen eine neue platinblonde Frisur aus. Ihren Fans fiel in dem Video sofort auf: Die Sängerin weißt verblüffende Ähnlichkeit mit dem Reality-TV-Star Kim Kardashian (42) auf! "Oh mein Gott! Ich dachte, das wäre Königin Kimmy", schrieb ein Follower, während ein anderer kommentierte: "Du siehst buchstäblich wie Kims Zwilling aus."

Vor einem Jahr hatte Nicole ihre Fans auf Instagram schon einmal mit einem krassen Haar-Umstyling überrascht. Ihre lange dunkle Tolle, die bereits zu einem Markenzeichen der Sängerin geworden war, hatte sie damals plötzlich zu einem Long-Bob transformiert. Dabei hatte es sich jedoch bloß um eine Fake-Frisur gehandelt, denn: Nicole hatte eine Perücke getragen.

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, 2023

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Januar 2023

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Februar 2022

Anzeige

Findet ihr auch, dass sich Nicole und Kim mit blondem Haar zum Verwechseln ähnlich sehen? Ja, blond sehen sie aus wie eineiige Zwillinge! Nein, finde ich überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de