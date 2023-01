Neu-Papa Shemar Moore teilt erstes Foto mit seiner Tochter

Shemar Moore (52) ist stolzer Papa einer Tochter. Der Criminal Minds-Darsteller und seine Partnerin Jesiree Dizon (39) lüfteten Anfang Januar ein süßes Geheimnis: Sie werden erstmals Eltern. Am Dienstag wurde dann bekannt, dass das kleine Mädchen das Licht der Welt erblickt hat. Sowohl die Mama als auch das Baby sollen alles gut überstanden haben und gesund sein. Nun veröffentlicht Shemar das erste Bild mit seiner Tochter – und verrät auch gleich ihren Namen.

Bei Instagram teilt Shemar ein Foto, auf dem er sein schlummerndes Baby vorsichtig im Arm hält. "Frankie Moore. Babygirl im Haus! [...] Schon jetzt die Liebe meines Lebens. Ich bin ein Mädchen-Papa. Verdammt! Träume werden wahr", versucht der 52-Jährige sein Glück in Worte zu fassen. Zudem erinnert er sich bei dieser Gelegenheit an seine Mama, die bereits verstorben ist und daher den Moment nicht mit ihm teilen kann: "Oma Marilyn ist im Himmel, trinkt ihren Wein und tanzt ihren Freudentanz. Ich liebe und vermisse dich jeden Tag, Mama."

Dass er mit 52 zum ersten Mal Vater wird, war für Shemar aber nicht selbstverständlich. "Ich dachte echt, dieser Zug wäre für mich abgefahren. Das wird die beste Erfahrung meines Lebens", erklärte er in der "The Jennifer Hudson Show". In der Sendung kündigte er auch an, dass seine Tochter wahrscheinlich Anfang Februar zur Welt kommen werde, doch nun kam sie ein paar Tage früher.

Getty Images Shemar Moore, "Criminal Minds"-Star

Instagram / jesiree Jesiree Dizon, Juli 2022

Getty Images Shemar Moore, "Criminal Minds"-Star

