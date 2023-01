Nach 16 Brust-OPs: Katie Price zeigt ihre pralle Oberweite

Sie lässt tief blicken! Katie Price (44) hat einen Traum: Sie will die größten Brüste in ganz Großbritannien haben. Dafür legte sich die fünffache Mutter schon etliche Male unters Messer. Erst im vergangenen Monat war das einstige Boxenluder für seine 16. Brust-OP in einer belgischen Klinik. Trotz Rückenschmerzen durch die schweren Implantate scheint die Beauty zufrieden mit der brandneuen Oberweite zu sein. Ganz stolz präsentierte Katie jetzt ihre frisch operierten Brüste!

Mit einem sexy Schnappschuss meldete sich die 44-Jährige nun bei ihren rund 3,6 Millionen Instagram-Fans. "Okay, ich bin jetzt bereit für den Frühling", schrieb die Britin unter ihr Posting, auf dem sie auf ihrem Sofa posiert. In einem dunkelgrünen Overall mit Wickel-Top lächelte sie dabei total happy in die Kamera. Die neuen, noch größeren Brüste betonte die Beauty auf dem heißen Foto gekonnt mit einem tiefen Ausschnitt.

Die Fans des britischen Realitystars zeigen sich gespalten. Zwar finden einige ihre neuen Implantate super, die meisten sind da aber ganz anderer Meinung. "Das ist einfach nur lächerlich", bemerkte ein User. Ein weiterer kommentierte: "Das ist so traurig. Warum tut sie das ihrem Körper an?" Auch machten sich viele über die enorme Größe der Brüste lustig. Ein Follower scherzte gemein: "Frühling? Das ist ja eher Halloween mit diesen Kürbissen!"

Katie Price, Influencerin

Katie Price im April 2022

Katie Price, TV-Bekanntheit

