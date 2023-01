Geist gesehen? Yeliz Koc hatte eine paranormale Erfahrung

Hat Yeliz Koc (29) etwa Bekanntschaft mit übernatürlichen Kräften gemacht? Erst vor knapp einer Woche hatte Lucas Cordalis (55) behauptet, dass es im australischen Dschungelcamp spukt. Doch nicht nur dieses Mal, sondern ebenso in der ersten Staffel der Realityshow, die sein Vater Costa Cordalis (✝75) gewann, soll jemand einen Geist gesehen haben. Auch Yeliz war gerade in Down Under und ist nun der festen Überzeugung: Sie hat eine paranormale Erfahrung gemacht!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Mutter einer Tochter: "Ich bin Freitagnacht gegen zwei Uhr schlafen gegangen. Ich bin in mein Zimmer gegangen, Snow hat schon geschlafen und meine Mutter hat Snow gerade eine Flasche gemacht." Als ihre Mutter zurück ins Zimmer kam, habe sie sich aufs Bett gesetzt und die Wand angestarrt. "Dann meinte sie: 'Siehst du das?' Dann habe ich hingeguckt und dann war da ein Zeichen an der Wand", erinnerte sich die 29-Jährige. Der Raum sei komplett dunkel gewesen – nur an der Wand habe eine Art umgedrehtes T geleuchtet: "Es ist halt unerklärlich, wie dieses Zeichen an die Wand kam." Yeliz versicherte, dass sie nichts geraucht oder getrunken habe: "Da war dieses Licht, was an Stellen war. Das hätte man auch nicht mit einem Laserpointer oder so machen können."

Das Zeichen sei nach einer Weile verschwunden, aber dann an dem Pullover ihrer Mutter wieder aufgetaucht. "Ich weiß nicht, was es war. Ich habe das Gefühl, das war etwas, was wir gar nicht hätten sehen sollen oder irgendwas – ein Geist – wollte uns damit irgendwas sagen", schilderte die Hannoveranerin.

Getty Images Yeliz Koch, 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, deutsche TV-Bekanntheit

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im November 2022

