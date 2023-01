Jessie James Deckers Mann wehrt sich gegen eine Vasektomie

Könnte die Familie noch wachsen? Seit rund zehn Jahren ist Jessie James Decker schon mit ihrem Ehemann Eric Decker (35) verheiratet. Insgesamt drei Kinder bekamen die Countrysängerin und der NFL-Star bereits zusammen – ob noch weitere Kids dazukommen, lässt Jessie allerdings in den Händen ihres Mannes. Denn eigentlich würde sie sich wünschen, dass er sich sterilisieren lässt – doch Eric hat Angst, dadurch seine Männlichkeit zu verlieren!

Im Interview mit Us Weekly plauderte die Dancing with the Stars-Teilnehmerin über die Familienplanung. Zurzeit sei ein weiteres Kind eher unwahrscheinlich – doch es liegt an dem einstigen Footballstar, denn er will keine Vasektomie! "Ich bitte ihn immer wieder: 'Mach den Termin', aber er will nicht. Er will es einfach nicht tun. Er sagt, es würde ihm seine Männlichkeit nehmen", erklärte sie.

Sollte Jessie jedoch noch einmal schwanger werden, wäre das auch nicht besonders schlimm für sie. "Ich meine, weißt du, wenn es passiert, ist es immer ein Segen. Wir tun nichts, um das wirklich zu verhindern", verriet sie ehrlich.

Getty Images Jessie James Decker bei den CMA Awards, 2022

Instagram / jessiejamesdecker Eric und Jessie James Decker im April 2020

Getty Images Eric Decker und Jessie James Decker, Footballstar und Sängerin

