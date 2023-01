Michael Bublé verrät das Geheimnis seiner langjährigen Ehe

Michael Bublé (47) und seine Frau Luisana Lopilato (35) machen offenbar alles richtig! Seit elf Jahren sind die beiden nun schon miteinander verheiratet und stolze Eltern von vier Kindern –Noah Bublé (9), Elias Bublé (7), Vida Amber Betty Bublé (4) und Cielo Bublé. Der Sänger gab selbst zu, hin und wieder Zweifel zu hegen, dass er ohne Familienglück heute womöglich erfolgreicher sei. Denn in seiner Musikkarriere stecke er für seine Familie oft zurück. Doch genau das ist offenbar der Schlüssel von Michaels erfolgreicher Ehe!

"Meine Frau und ich verstehen nichts mehr, als dass die Selbstverwirklichung des anderen wichtig ist", sagt der Sänger gegenüber Red. Er merkt zudem an, dass sie zwar nicht perfekt seien, doch sie beide dasselbe Verständnis füreinander haben. "Ich werde die nächsten Monate nicht auf Tour gehen, da sie für einen Film dreht. Aus diesem Grund werde ich am Set Daddy spielen und sie tut dann dasselbe für mich", erläutert der 47-Jährige. Michael fügt ergänzend hinzu: "Es ist uns egal, was wir machen – Hauptsache, wir sind zusammen."

Im "That Gaby Roslin Podcast" sprach der 46-Jährige im vergangenen Jahr ganz offen über seine Selbstzweifel. "Es ist lustig, wenn man mit meinem Manager spricht [...], dann sagt er ganz offen: 'Wenn Bublé nicht geheiratet und diese Kinder bekommen hätte, wäre er ein größerer Star, ganz einfach – ehrlich'", berichtete der "Feeling Good"-Interpret. Manchmal mache Michael diese Ungewissheit jedoch ziemlich zu schaffen, denn ihm sei sowohl seine Karriere als auch seine Familie wichtig.

Getty Images Michael Bublé und Luisana Lopilato bei den Billboard Music Awards 2022

Getty Images Michael Bublé und Luisana Lopilato bei den Billboard Music Awards 2022

Getty Images Michael Bublé im Juni 2022

