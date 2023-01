Offen für Flirts? Tommy Pedroni bekommt viele Nachrichten!

In der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P. stellten Tommy Pedroni und Sandra Sicora (30) ihre Beziehung auf den Prüfstand. Jedoch ohne Erfolg. Nachdem der gebürtige Franzose mitansehen musste, wie seine Liebste viel Nähe mit einem Verführer zuließ, folgte das Liebes-Aus der beiden TV-Bekanntheiten. Doch wie sieht es bei dem Reality-Sternchen mittlerweile in Sachen Liebe aus? Tommy hat zumindest so einige Verehrerinnen, wie er Promiflash verrät!

"Ich kriege sehr viele Nachrichten, die meisten sind von Frauen", gibt der frischgebackene Single gegenüber Promiflash ganz offen zu. Die versuche er zu beantworten und freue sich darüber, dass sie Kontakt zu ihm aufnehmen. "Jeder Mann freut sich, Nachrichten von Frauen zu bekommen", erklärt Tommy. Gleichzeitig habe er jedoch auch Probleme, wieder jemandem zu vertrauen. "Ich wäre bereit, es zu versuchen, aber ich weiß, dass es schwierig ist", gibt der TV-Star zu.

An Datingshows teilzunehmen habe Tommy allerdings großes Interesse, wie er zuvor gegenüber der Bild zugab. "Ich bin jetzt wieder Single und ich denke, ich habe genug durchgemacht", erklärte er. Insbesondere das internationale Format "Too Hot to Handle" habe es ihm angetan.

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni im April 2022

