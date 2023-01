Pamela Anderson erwischte Jack Nicholson bei flottem Dreier!

Pamela Andersons (55) lang erwartete Biografie "In Liebe, Pamela" erscheint am 31. Januar. In dem Buch gibt die Baywatch-Bekanntheit intime Einblicke in ihre erfolgreiche und skandalreiche Lebensgeschichte. Dabei packt sie auch über die ein oder andere Party in Hugh Hefners (✝91) Playboy-Mansion aus. Ein sehr pikantes Geheimnis eines Schauspielkollegen konnte sie wohl auch nicht für sich behalten – Pamela sah Jack Nicholson (85) bei einem Dreier in der Villa zu!

Die 55-Jährige plauderte in einem Interview mit Variety über ihre Memoiren, in denen sie sich auch an die wilden Feiern im Hause des Playboy-Chefs erinnerte. An einem Abend habe sie dabei den "The Shining"-Schauspieler in flagranti erwischt: "Herr Nicholson hatte zwei schöne Frauen bei sich. [...] Sie kicherten alle, küssten sich an der Wand und schmiegten sich aneinander", beschrieb sie die Situation.

Bei dem Liebesakt sei sie aber auch nicht ganz unbeteiligt gewesen: "Ich ging zum Spiegel und beugte mich über das Waschbecken [...]. Ich versuchte nicht hinzusehen, aber konnte nicht anders und sah seinen Blick in der Spiegelung." Ihr kurzer Blickwechsel habe Jack dann schließlich über die Ziellinie gebracht, behauptete die Blondine: "Er machte ein lustiges Geräusch, lächelte und sagte: 'Danke, Schatz'."

