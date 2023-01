Pamela Anderson nahm beim Schreiben ihrer Memoiren zu

Pamela Anderson (55) nimmt ihre Geschichte jetzt selbst in die Hand! Der Baywatch-Star war mit der Veröffentlichung der Serie Pam & Tommy, die all die Ereignisse rund um das berüchtigte Sex-Tape mit Ex-Mann Tommy Lee (60) veranschaulicht, alles andere als zufrieden. Deshalb schrieb die Schauspielerin nun ihre eigenen Memoiren "Love, Pamela". Dafür musste Pamela allerdings körperliche Veränderungen in Kauf nehmen!

Die 55-Jährige erzählte in der The Howard Stern Show, dass sie als sie ihr Buch schrieb über elf Kilo zunahm: "Es war verrückt, aber so reagierte mein Körper darauf, während ich meine Geschichte erzählte." Pamela fühlte sich, als müsste sie sich an etwas festhalten und die Kilos würden "eine Art Schutz... wie meine eigene aufgeblähte Rüstung [sein]." Anders ernährt hätte die Veganerin sich jedoch nicht: "Ich esse Nüsse und Beeren, also nicht viel."

Die zugenommenen Pfunde seien nach dem Schreiben wieder verschwunden. Obwohl die Kanadierin sich damals als "ein Wrack" ohne Make-up sah, gab sie zu, Gefallen daran gefunden zu haben und bezeichnete die Erfahrung als "heilsam": "Weißt du was? Wenn du mich so magst – wenn du mich in meinem schlimmsten Zustand magst, magst du mich vielleicht wirklich."

Getty Images Pamela Anderson im Jahr 2019

Getty Images Pamela Anderson und Tommy Lee, 2004

Netflix Pamela Anderson in ihrer Netflix-Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte"

