Spott über neuen Babynamen: Kylie Jenner nimmt es mit Humor

Kylie Jenner (25) lässt sich nicht ärgern! Die Unternehmerin hatte ihren Fans am vergangenen Wochenende süße Neuigkeiten überbracht – und endlich den Namen ihres Sohnes verraten. Der Kleine heißt Aire Webster. Doch die Reaktionen der Follower waren nach der Verkündung nicht nur positiv: Einige machten sich auch über den Namen des Wonneproppens lustig. Kylie stört sich an diesem Spott jedoch nicht!

Auf TikTok häufen sich inzwischen Videos, in denen sich die User über Kylies Entscheidung amüsieren. In einem Clip imitierte ein Creator die Namenswahl der US-Amerikanerin und ihres Babydaddys Travis Scott (31) – und tat so, als hätten die beiden sich einfach nur zwischen den Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft entschieden. Die The Kardashians-Darstellerin ärgerte sich darüber aber nicht, im Gegenteil: Kylie kommentierte den Clip mit zwei Lach-Emojis.

Aire war jedoch nicht die erste Wahl der 25-Jährigen. Nach der Geburt im Februar 2022 hatte Kylie noch verkündet, ihr Sohn heiße Wolf. Diesen Namen zog die Halbschwester von Kim Kardashian (42) anschließend aber wieder zurück – weil er laut ihrer Aussage nicht zu dem Kleinen gepasst habe.

Anzeige

Getty Images "The Kardashians"-Star Kylie Jenner und Rapper Travis Scott

Anzeige

Instagram / kyliejenner Aire Webster, Sohn von Kylie Jenner und Travis Scott

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de