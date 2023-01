Zu oft verletzt: Amber Rose schwört den Männern endgültig ab

Amber Rose (39) hat genug! 2021 ist die Beziehung des Models zu Alexander Edwards in die Brüche gegangen. Der Grund war die Untreue des Musikproduzenten. Insgesamt mit zwölf Frauen soll er während ihrer Ehe das Bett geteilt haben. Unter anderem hatte die Beauty auch Beziehungen mit Kanye West (45) und Wiz Khalifa (35) geführt. Damit soll nun jedoch Schluss sein – Amber schwört den Männern endgültig ab!

"Ich möchte für den Rest meines Lebens Single bleiben", erklärt sie in dem Podcast “Sofia With an F”. Sie habe kein Problem damit, mit sich allein zu sein und keinen Partner an ihrer Seite zu haben. "Ich möchte mein Haus oder Leben nicht mit jemandem teilen. Ich möchte niemanden um meine Kinder herum haben und ich möchte keinen Sex haben... Nein, igitt", fügt die zweifache Mutter hinzu.

Wie schwer Amber wirklich in ihrer früheren Ehe gelitten hatte, machte sie vor knapp zwei Jahren in einem Statement in ihrer Story auf Instagram deutlich. "Wenn du in einen Narzissten verliebt bist – sagt dir dein Gehirn, dass du abhauen sollst, aber dein Herz sagt, du sollst bei ihm bleiben", erklärte sie. "Ich wusste, dass ich mich öffentlich befreien musste, sonst wäre ich für immer geblieben", führte die 39-Jährige aus.

Getty Images Alexander Edwards und Amber Rose

Getty Images Amber Rose bei den BET Awards 2018

Getty Images Amber Rose, Model

