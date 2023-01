Zu viel gemeckert: Kostete das Cosimo die Dschungel-Krone?

Hat sich Cosimo Citiolo (41) den Weg auf den Thron mit seinen Launen verbaut? Der Checker vom Neckar startete gut gelaunt ins Dschungelcamp, allerdings baute seine positive Haltung nach und nach ab. In den vergangenen Tagen war sein Verhalten von Stille und Niedergeschlagenheit geprägt – eine Seite, die man so gar nicht von dem Realitystar kennt. Cosimos schlechte Laune eckte nicht nur bei seinen Mitstreitern an, auch die Fans schien das zu stören – ist das etwa der Grund für seinen Dschungel-Exit.

Im Halbfinale hat der Entertainer im Vergleich zu den anderen Tagen sehr geschwächelt, was sich auch in seinem Verhalten widergespiegelt hat. Auf Twitter hagelte es daher jede Menge Kritik, die bereits vor der Verkündung des Exits sein Dschungel-Aus prophezeite. "Der Cosi ist es nicht gewohnt, etwas durchzuziehen. Deshalb hat er es nie so richtig zum Erfolg gebracht. Aber noch hält er durch", schrieb ein User noch vor seinem Dschungel-Aus. In einem weiteren Tweet heißt es: "Cosimo pokert hoch in seiner Rolle als weinerlicher, introvertierter Typ mit euphorischen Anfällen! Er kann sich arg verzocken und heute tief fallen!"

Mitstreiter Lucas Cordalis (55) ließ sich im Dschungel-Telefon auch über Cosimo aus. "Ich erinnere mich an seinen Anfang, wo er nur fröhlich war. Cosimo ist einer, der oft negativ denkt, zieht dann seine Tristesse durch bis Ultimo", wetterte er gegen den Italiener und fügte dem hinzu: "Irgendwas stört ihn, aber das poppt immer wieder nach oben. Ich würde nicht sagen, dass ihm das Benzin ausgeht, aber ihm tun die Tage so weh. Ein König muss dschungeltauglich sein. "

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Cosimo Citiolo, Dschungelcamper

RTL Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Teilnehmer

RTL Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat

